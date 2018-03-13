Ученые придумали, как создать вакцину от сифилиса

По их оценкам, от данного заболевания в мире страдают порядка 10,7 миллионов человек. Это число постоянно растет, так что вакцина необходима как никогда прежде.

Ученые из Колумбии придумали, как создать вакцину от сифилиса. Уже достаточно давно по всему миру сотрудники учреждений, специализирующихся на здравоохранении, стараются отслеживать количество людей, заразившихся данным венерическим инфекционным заболеванием.

Эта деятельность осуществляется с целью постараться вылечить как можно больше пациентов. Специалисты спрашивают их о последних сексуальных связях, однако не все соглашаются разглашать конфиденциальную информацию, из-за чего процесс осложняется.

Тем не менее, медики Джастин Радольф и Мелисса Каймано придумали другой способ защитить человечество от сифилиса. Они проводят исследования, чтобы создать вакцину от сифилиса. Для этого они изучают штаммы из разных мест, чтобы понять природу его возбудителя. Ученые уже достигли немалых успехов в своем труде, так что на данный момент находятся уже на пути к созданию препарата.