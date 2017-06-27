Ученые показали идеальную женщину

В Бристольском университете ученые показали, как будет в будущем выглядеть идеальная женщина.

Специалисты полагают, что идеальному состоянию человека препятствует кожа, которая страдает от ультрафиолета. Идеальной женщине ученые подарили кожу лягушки. Дыхание у идеального человека тоже другое: специалисты сделали его таким же, как и дыхание у птиц. Не забыли ученые про уши летучей мыши, а также кенгуриную сумку - идеальная женщина тоже смогла бы носить с собой потомков. Ноги человека тоже отметили несовершенными и заменили их на птичьи.

По признанию профессора, которая занималась этим исследованием, то она ужасно испугалась, увидев свою идеальную женщину будущего.

Напомним, что недавно ученые назвали вещи, которые можно считать врагами секса. К таким понятиям специалисты отнесли употребление спиртных напитков и курение. По их словам, алкоголь снижает сексуальную активность, а табак также не несет благоприятных эффектов. Также стоит быть осторожными с кофе и лекарственными препаратами. Они вызывают ожирение, а вот во время лечения такого недуга занятия сексом врачи могут запрещать.