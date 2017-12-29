Учёные: Китовые акулы выбирают тёплый неглубокий океан

Биологи из Великобритании провели ряд исследований, в ходе которых выяснились причины скопления китовых акул в тех или иных местах. Известно, что была использована выборка местонахождения акул за последнюю четверть века.

Сообщается, что во всех случаях океаническая глубина составляет около двадцати двух метров с более высокой температурой воды. Если сравнивать с одинокими заплывами акул, то в этом случае особи находятся на глубине не менее чем шестьсот пятьдесят метров.

Также в этих местах наблюдается понижение уровня содержания хлорофилла А, который отличается в два с половиной раза от местонахождения отдельных акул. Из этого учёные сделали вывод, что группы китовых акул выбирают именно те места, где глубина не такая большая, что связано с увеличенным количеством планктона. Именно эта пища является основным рационом данных особей.

Также отмечается, что при выведении закономерностей выбора китовыми акулами территории для групповых скоплений представится возможность более детально разобраться в их модели поведения.