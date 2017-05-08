Ученые: Кора головного мозга у шизофреников по строению как у людей с высоким интеллектом

Американские специалисты отмечают, что кора головного мозга у больных шизофренией пациентов отличается по строению от той, которой обладают остальные люди.

Ученые из США сумели доказать, что кора головного мозга у шизофреников по строению подобна той, которой обладают люди с высоким интеллектом. В доказательство свое теории они приводят данные по эксперименту, который провели с девятью тысячами добровольцев. Более чем у половины из них была выявлена шизофрения. Им провели сканирование головного мозга с помощью специального прибора, который указал на некоторые особенности его строения у людей разных категорий.

По результатам ученые делают вывод, что для людей с шизофреническими расстройствами характерна более тонкая кора головного мозга. Это указывает на хорошие способности памяти и развитый интеллект. Также ученые привели некоторые признаки, по которым можно распознать шизофрению на ранней стадии без медицинского осмотра. По их мнению, человек со склонностями к данному заболеванию начинает избегать общество и даже пытается свести к минимуму общение с семьей. Он начинает пренебрегать личной гигиеной, а также видит галлюцинации.