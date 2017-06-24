Ученые: по эффекту влияния кофе люди делятся на три группы

Исследователи из «Института научной информации о кофе» решили узнать, почему кофе на разных людей влияет по-разному. В ходе исследований было установлено, что эффект от кофе может быть разным из-за того, что у каждого человека кофеин проходит разные по длительности процессы расщепления.

Кофеин в организме человека не накапливается. Он расщепляется в печени, а процесс данного полураспада длится примерно 4 часа. Однако, у каждого человека время распада кофеина может быть разным, от этого у кого-то после кофе получается заснуть почти сразу же, а у кого-то чашка напитка вызывает бессонницу. Исходя из полученных знаний, ученые разделили всех людей на три группы.

Первая группа людей имеет высокую чувствительность к кофеину. У них замедленный обмен веществ, а рецепторы центральной нервной системы имеют сильную взаимосвязь. Для таких людей даже маленькая порция кофе влечет за собой нарушение сна и другие последствия.

Вторая группа людей отличается средней чувствительностью к кофеину. Для них 2-5 чашек кофе в день не несут «побочных эффектов» в виде нарушения сна и возбудимости. Однако, таким людям также не рекомендуется пить кофе в позднее время. А вот третья группа людей обладает низкой чувствительностью. В их организмах кофеин быстро перерабатывается. Таким людям кофе можно пить в больших дозах, не боясь бессонницы и других нарушений.