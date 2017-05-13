Ученые: Мед поможет избежать травм после того, как ребенок проглотит батарейку

По словам исследователей, они искали вязкие жидкости, которые смогут создать защитный барьер между тканью и батарейкой, а также нейтрализовать жесткие щелочные уровни. Многочисленные исследования показали, что больше всего для этих целей подходит мед.

Как известно, маленькие дети часто тянут в рот различные блестящие штучки, принимая их за конфетки. Так, в число тех предметов, которые дети могут проглотить, относятся и кнопочные батарейки. По своей форме и цвету они больше всего напоминают конфеты, потому только в США более 2,5 тысяч детей глотают батарейки.

Число смертельных исходов после проглатывания батарейки с каждым годом только растет, потому ученые решили найти способ быстро устранить ее из организма, при этом не повредив внутренние органы ребенка. Известно, что наиболее серьезный ущерб наблюдается в течение двух часов после того, как батарейка попала в организм, потому тот интервал времени между проглатыванием и удалением является критическим.

Ученые рассказали, что как только батарейка попадает в пищевод, она создает богатый гидроксидом щелочной раствор, который способен быстро растворять ткань. У детей возникает боль в горле, кашель, шумное дыхание, затрудняется глотание и появляется лихорадка. Чтобы как можно скорее избежать таких последствий, как перфорация пищевода, паралич голосового шнура, эрозия дыхательных путей и прочее, исследователи провели эксперимент на свиньях.

Они хотели найти вещество, которое поможет уменьшить травмоопасность и быстро извлечь батарейку из организма. Во время опытов они проверили такие напитки, как соки, газировки и различные напитки, но самое эффективное защитное действие от повреждения батарейкой показал мед. Отмечается, что он делает травмы более локализованными и поверхностными.