Ученые: Импотенция повышает риск сердечных заболеваний‍

Специалисты провели масштабное исследование, результаты которого показали: наличие эректильной дисфункции может указывать на риск пострадать от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает Eurekalert.

Ученые под руководством профессора Майкла Блаха сумели доказать, что импотенция повышает риск сердечных заболеваний‍. Эту связь они увидели после того как провели масштабное изучение данных практически двух тысяч мужчин в возрасте от 60 до 70 лет. По их данным, сердечно-сосудистые заболевания часто бывают вызваны ожирением, гипертонией, курением и диабетом. Тем не менее, даже при отсутствии всех факторов риска, лишь импотенция может служить признаком кардиозаболевания.

Ученые проводили свой эксперимент на протяжении четырех лет и выяснили, что большая часть респондентов, которые сообщили о наличии эректильной дисфункции, за данный промежуток времени успели прочувствовать на себе последствия сердечных заболеваний. По этой причине Блаха советует сразу обращаться к кардиологу, если мужчины замечают у себя проблемы с потенцией.