Ученые: Приложение для смартфона EVIDENT II поможет замедлить старение артерий‍

Специалисты рассказали, что программа предоставляет возможность совершать контроль над своим питанием, а также уровнем физической активности. Исходя из результатов она дает полезные рекомендации пользователю.

Ученые из Университета Саламанки, базирующегося в Испании, доказали, что приложение для смартфона EVIDENT II поможет замедлить старение артерий‍. В доказательство своей теории они приводят данные по проведенному эксперименту, в котором участвовали более 800 человек до 70 лет, у которых не наблюдались проблемы с сердцем. Из разделили на две группы, обе они использовали приложение, однако представители лишь одной имели возможность консультироваться у специалистов по диете и физической активности.

Исследование подтвердило, что группа, которая использовала только приложение EVIDENT II, смогла снизить свои риски затвердевания артерий, которое обычно происходит с возрастом. Каждый день они вводили свои данные и получали рекомендации. Тем не менее, преимуществом все же обладала группа, которая консультировалась со специалистами. В целом, у нее значительно улучшился индекс артериальной жесткости, чего нельзя сказать о пациентах из другой экспериментальной группы.