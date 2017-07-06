Ученые рассказали о самых главных признаках интоксикации

Эксперты рекомендуют при обнаружении хотя бы одного признака срочно провести очистку организма от токсинов. Если это не поможет, нужно обратиться к врачу.

Буквально недавно ученые провели еще одно исследование, по результатам которого смогли назвать основные признаки интоксикации организма. Так, в числе первых оказалась бессонница, ведь она возникает тогда, когда у человека нарушается функционирование печени. Чтобы как можно скорее избежать интоксикации, специалисты рекомендуют употреблять в пищу цветную капусту и пить овощные соки.

Как только человек начинает употреблять много сладкого, у него тут же наблюдается хроническая усталость. Избавиться от проблемы поможет отказ от сладкого и сахара на полторы недели. Ученые также рассказали о том, что постоянная головная боль тоже говорит о скоплении токсинов в организме.

Кроме того, в число явных признаков интоксикации вошли высыпания на коже, изменение цвета налета на языке, лишний вес, а также повышенная температура тела.