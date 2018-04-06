По мнению специалистов, просматривая видеозаписи медленно, арбитры начинают судить строже, передает агентство Cognitive Research: Principles and Implications.

Ученые выяснили, насколько полезны для футбольных судей замедленные повторы. Они провели эксперимент, в котором приняли участие 88 престижнейших арбитров. Их разделили на две группы, одна из которых смотрела несколько десятков спорных игровых моментов в таком виде, в каком она бы видела их с судейского места, а другая - в замедленном.

Специалисты отмечают, что даже во втором случае судьи продолжали делать ошибки и не до конца понимали произошедшего. По этой причине ученые делают выводы, что замедленные повторы не повлияют на корректность принимаемых решений на чемпионате мира по футболу, который будет проходить в этом году в России. Тем не менее, было замечено, что замедленная картинка побуждала футбольных судей принимать более строгие решения по отношению к игрокам.