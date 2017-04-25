Ученые: древние инки оперировали лучше, чем хирурги XIX века

Как оказалось, врачи времен древних инков были обладали таким уровнем мастерства, который превзошел умения хирургов XIX века, живших в США. Ученые нашли доказательства, которые доказывают, что древние инки проводили трепанации черепов и во многих случаях пациенты оставались живыми.

Нейролог Дэвид Кушнер, вместе с группой ученых, повел продолжительные исследования. В ходе них специалисты выяснили о том, как во времена древних инков врачи проводили операции. Для этого ученые исследовали порядка 160 человеческих черепов, найденных в окрестностях бывшей столицы инков – города Куско.

Ученые анализировали черепа и смотрели, видны ли на них следы операции. Если кость на черепе была гладкой – это значило, что трепанация прошла успешно и человек выжил. Если же на черепе не было следов заживления и были следы от проникновения в черепную коробку – пациент умирал после операции.

Анализ показал, что трепанация черепа во времена древних инков проходила с 80% успешных исходов. Лишь 20% пациентов того времени не выживали после операции. По словам ученых, хирурги времен древних инков оперировали пациентов гораздо лучше, чем врачи в XIX веке. Все дело в том, что если у инков показатель успешных операций составил 80%, то у американских врачей XIX века трепанация завершалась успешно лишь в 50% случаев.