Ученые раскрыли главных "врагов" секса

Мало того, что у некоторых людей существуют определенные проблемы с интимной жизнью, так теперь у секса появились "враги". Исследователи поспешили выявить факторы, влияющие на интимную жизнь пары, а также предупредить о них человечество.

В ходе последнего проведенного исследования американским ученым удалось определить несколько самых главных "врагов" секса. Так, в числе первых негативных факторов, влияющих на сексуальную жизнь двух партнеров, оказались табак и алкоголь. По словам специалистов, если мужчина хотя бы раз в неделю употребляет алкоголь, то это приводит к снижению сексуальной активности, а следовательно, и к импотенции.

То же самое относится и к табаку, никотин не дает положительного эффекта на мужскую потенцию. Кроме того, никакой пользы в сексе не приносят ожирение, частое употребление кофе и прием лекарств. На время лечения специалисты и вовсе рекомендуют воздержаться от секса.

Что же касается женщин, то у них негативное последствия на интимную жизнь оказывают расслабляющие препараты. Главным "врагом" секса считается и "механическое" отношение к процессу, когда партнеры считают его обязанностью, а не одним из способ близости и получения удовольствия.