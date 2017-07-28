Ученые: Недоношенные дети слышат во сне голос матери

Это касается малышей, родившихся на 35-ой неделе. Недоношенные дети, рожденные ранее 34-ой недели, на голос матери реагировали хуже. Как оказалось, дети, рожденные раньше срока, могут слышать во время сна голос матери.

К такому выводу ученые пришли после исследований, во время которых они наблюдали за недоношенными младенцами, появившимися на свет в период с 34-ой по 35-ой недели и позже. Исследователи наблюдали за сном недоношенных детей, которые находились в кувезах.

В кувезе дети находятся в определённых условиях, необходимых для их развития. Температура воздуха колеблется от 34 до 36 градусов по Цельсию, уровень влажности составляет порядка 70%. Помимо этого, дети в кувезе постоянно могут получить кислород, там работает система автоматической подачи. Матери, чьи дети находились в кувезах, читали отрывки из детских книг. Их голос был записан, а затем эти записи включали малышам.

Оказалось, что во сне недоношенные дети могут реагировать на голос матери. Более того, от этого меняется качество их сна. Отмечается, что воспринимать и реагировать на голос матери могут дети, рожденные на 35-ой неделе и позже. Младенцы, появившиеся на свет еще раньше, на голос матери не реагируют.