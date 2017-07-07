"Роскосмос" разрабатывает лазерную пушку для уничтожения космического мусора

Примечательно, что лазерную пушку для испарения космического мусора будут устанавливать на Международной космической станции. Ее разработкой в настоящий момент занимаются специалисты "Роскосмоса".

Буквально недавно стало известно о том, что российские ученые всерьез задумались над созданием лазерной пушки, которая будет бороться с космическим мусором на поверхности Земли. В ее задачи входит отслеживание потенциально опасного для спутников мусора, а также, благодаря "лазерной абляции", с его поверхности будет постепенно удаляться вещество до тех пор, пока угроза не будет устранена.

Специалисты "Роскосмоса" намерены превратить в лазерную пушку 3-метровый оптический телескоп, который доработали ученые Алтайского оптико-лазерного центра им. Титова. В настоящий момент ученые только изготавливают проект лазерной пушки, однако уже известно, что она будет установлена на МКС, где сможет отслеживать потенциальную угрозу для запущенных в космос спутников.