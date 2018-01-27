Учёные: Собачий грипп не опасен для человека, пока

Учёные и специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний США спешат успокоить людей. Новая вспышка гриппа среди собак пока ещё не является опасной для человека. И у них есть доказательства.

Новое исследование, опубликованное ранее на этой неделе, было неправильно истолковано журналистами, говорят эксперты. Согласно процессу эволюции вируса и его «перепрыгиванию» с одного животного на другого, человечеству пока не грозит новая эпидемия. Единственное животное, от которого может заразиться человек – свинья.

Как человек имеет 23 пары хромосом, так вирус гриппа имеет 8 фрагментов гена. Вирусы могут смешиваться с другими штаммами, создавая новые типы. Так от свиного гриппа в 2009 году умерли несколько тысяч человек. Однако собачий грипп – явление молодое, несмотря на то, что симптомы у питомца похожи на человеческие. Но механизм развития воспаления происходит по-разному у людей и у собак. Потому чтобы вирус перепрыгнул с собаки на человека, должно пройти много лет, необходимых для мутации.

Сегодня учёные советуют наблюдать за этим вирусом и начинать разработку лекарства против будущей эпидемии. Создать «беду» могут китайцы, питающиеся собачьим мясом. Но сейчас учёные настаивают на отсутствии опасности для человека.