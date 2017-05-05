Ученые намерены искать грабителей по следам микроорганизмов

Газета The Independent пишет об инновационном методе криминалистики, представленном на конференции в Атланте. Он получил название "Микробиом ограбления".

Биологи доказали, что каждому жилищу человека присущи уникальные группы микроорганизмов. Сотрудник Университета Иллинойса Джаррад Хэмптон-Марселл вместе с коллегами нашел практическое применение раннему исследованию. Они провели ряд криминалистических тестов по анализу персональных предметов и обнаружили, что владельцы оставляют уникальный "живой" след. Как и грабители, которые приносят на место преступления собственные микроорганизмы, которые несвойственны среде жертв.

Ученые провели эксперимент в нескольких домах, предварительно изучив состав микрофауны каждого из них. Автор отмечает, что исследователи заметили следы прикосновения каждого человека и даже определили некоторые особенности их образа жизни. Включая условных преступников. Точность выявления личности нарушителя составила 70%.

Джаррад Хэмптон-Марселл и его сотрудники предлагают полицейским искать грабителей по следам из микроорганизмов. Они намерены внедрить эту технологию в современную криминалистику. Для этого необходимо провести ещё несколько опытов. Среди прочего, ученым необходимо выяснить, как долго живут микроорганизмы, оставленные грабителем на чужом имуществе.