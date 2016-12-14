Канадцы научились добывать углекислый газ для экологичного топлива

Сотрудники компании Carbon Engineering похвастались недорогим методом добычи вещества прямо из воздуха. Об их достижении пишет издание Joule.

Инженеры из Канады научились добывать углекислый газ из атмосферы, задействуя серию химических реакций. При помощи вентиляторов они прогоняют воздух в охладительные башни, где он реагирует со щелочным раствором. Жидкий результат реакции замораживают чтобы затем подогреть до состояния густой суспензии. Затем на вещество воздействуют гашеной известью и прогоняют через мембраны, отделяющие углекислый газ от кислорода. Чтобы ускорить это процесс, Carbon Engineering создала специальные катализаторы.

Компания успешно протестировала свою технологию в Британской Колумбии. Дело осталось за инвестициями. Если в скором времени найдутся меценаты, проспонсирующие разработку, Carbon Engineering намерена до 2021 года запустить крупный завод, специализирующийся на добыче углекислого газа.

Журналисты отмечают, что канадцы предложили далеко не уникальную идею. Однако им удалось существенно удешевить добычу CO2. Тонна вещества обойдется клиентам Carbon Engineering в 94-232 доллара. В то же время компании с более затратными технологиями предлагают газ стоимостью 600-1000 долларов за тонну.