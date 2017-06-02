Учёные рассказали, что в кишечнике сельских жителей живут более разнообразные бактерии

К такому выводу пришли специалисты, сравнив микрофлору кишечника жителей двух различных населённых пунктов. В исследовании приняли участие селяне и горожане, проживающие в пределах одного географического региона с одинаковыми условиями.

Микрофлора кишечника отвечает не только за пищеварительные процессы, но и принимает участие в некоторых внутренних процессах организма. Бактерии помогают поддерживать иммунитет человека, а также регулировать уровень гормонов. Однако не все люди помнят про них, и знают о том, насколько важно для организма разнообразие данных микроорганизмов.

Исследования специалистов показали, что для тех, кто проживает в селе, в достаточном удалении от города, микрофлора кишечника выглядит более здоровой. Это достигается благодаря большему разнообразию бактерии. Проживающие в таких же географических условиях горожане имеют менее богатую микрофлору кишечника. Причиной этому служит то, что в сёлах едят больше натуральных продуктов, не подвергающихся значительной обработке. Другим фактором может быть то, что горожане чаще прибегают к помощи медикаментов, которые отрицательно сказываются на микрофлоре. Также большое разнообразие наблюдается у сельских жителей с раннего возраста.