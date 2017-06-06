Археологи проводят раскопки на поле боя армии Наполеона Бонапарта

В городе Дойч-Ваграм, что на северо-востоке от Вены, австрийские археологи начали раскопки мест массовых сражений времён Наполеона Бонапарта.

Всего за два дня битвы на том участке погибло около 55 тысяч солдат возрастом от 16 до 30 лет. Археологи и биоархеологи начали изучать останки мёртвых солдат и предметов их обихода, чтобы узнать состояние войск в период войны. Учёные не исключают, что найденные вещи укажут на причину поражений великого полководца.

Изучая скелеты, биоархеологи пришли к неутешительным выводам, что здоровье солдат было не наилучшим: у них наблюдался дефицит витамина С, инфекционные эпидемии оставили неизгладимый след на иммунной системе, а их суставы были в плохом состоянии из-за постоянных маршей. Но не стоит забывать, что при Наполеоне появились консервы, а так же широкое распространение получили солнцезащитные очки, улучшилась медицина, а спирт, содержащийся в полюбившихся Бонапарту духах, помогал в дезинфекции ран.

Специалисты говорят о большом количестве странных и нехарактерных для таких сражений травм, повлёкшие смерть солдат. Они надеются ы будущем пролить больше света на историю Франции и войн под предводительством Наполеона Бонапарта.