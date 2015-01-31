ВОЗ поделилась своим прогнозом о распространении вируса Эболы

Эпидемиологи и иммунологи составили математическую модель стремительности распространения вируса Эболы по африканскому континенту и готовы успокоить своими наблюдениями жителей других стран.

Математическая модель составлялась при помощи постоянно обновляющихся данный ВОЗ о количестве инфицированных людей. Согласно данной модели, прогнозы спада распространения лихорадки положительны. За последние дни показатель опустился ниже единицы.

Если тенденция сохранится, врачи с уверенностью могут заявить, что эпидемия Эболы вновь подходит к концу. Напомним, что о вспышке лихорадки стало известно этой весной в Демократической Республике Конго. Тогда учёные и ВОЗ были уверены, что малая территория поселения не позволит вирусу распространиться, но вскоре их опасения осуществились. Теперь эпидемиологи наблюдают за спадом распространения вируса Эболы и говорят, что уже к концу июня инфицированных может не остаться.