Космонавт Олег Артемьев рассказал об экипаже во время своего дебютного полёта

Дебютный полёт в космос у Олега Артемьева состоялся впервые вместе с Александром Гертесом. Произошло это спустя 4 года после первого посещения МКС.

«Вот нас снова и шестеро на борту космической станции!» - написал в одной из социальных сетей Олег Артемьев. Он рассказал, что находящиеся на борту МКС космонавты очень долго ждали своих коллег. Олег поделился и тем, что 4 года назад он был в одном экипаже с Александром Гертесом. Для обоих космонавтов тот полёт на МКС оказался первым, что точно останется в их памяти. «И вот мы снова в одной космической экспедиции!» - завершил свою публикацию Артемьев.

Также космонавт поделился с подписчиками коротким видео, на котором показан момент стыковки корабля «Союз МС-09» и МКС. Он показал и отдельные снимки аппарата на фоне Земли.

Поклонники поздравили космонавта с пополнением в экипаже и удачной стыковкой в космосе. Они пожелали Артемьеву продуктивной и успешной работы на борту космической станции.