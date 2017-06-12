Уют и запах: энтомолог объяснили, почему тараканы лезут в уши к людям

Сотрудник Университета Северной Каролины Коби Шаль рассказал о мотивах столь сильного сближения насекомых с неподвижным человеком. Его цитирует американское издание The Verge.

По словам энтомолога, тараканы чаще всего активны в темное время суток. В своих путешествиях они стремятся найти узкие, влажные и теплые углубления. Как оказалось, под эти параметры отлично подходят человеческие уши. Коби Шаль отмечает, что помимо уюта тараканам нравится приятных запах, напоминающий пиво и хлеб.

Они забираются в уши к спящим людям ради пищи и безопасности, а затем не могут вылезти наружу из-за неподатливых тканей. Энтомолог утверждает, что тараканы могут выживать без еды и воды примерно с неделю. Он призвал людей не пытаться извлечь жуков при помощи ватных палочек - это чревато инфекцией или разрывом барабанной перепонки. В случае вторжения шестилапых гостей, людям нужно нести свои уши к медикам, которые обучены их безопасно прочищать.