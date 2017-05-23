Ученые поняли, как северный сцинк пугает врагов ярко-синим языком

Австралийские биологи нашли причину, почему синеязыкие ящерицы широко открывают пасть перед хищниками. Об этом пишет журнал Ecology and Sociobiology.

Ученые пришли к такому выводу: синязыкий северный сцинк Tiliqua scincoides intermedia особым окрасом выделяется даже в ультрафиолетовом излучении. Ярко-синим языком он пугает некоторых врагов, способных видеть в этом спектре. Ранее исследователи замечали подобное поведение у многих видов ящериц, однако не понимали его причину.

Разгадку нашла группа сотрудников Университета Макиари во главе с Арно Бадианом. Они решили измерить яркость окраса языков у 13 разновидностей сцинков при помощи портативного спектрометра. Оказалось, что у синеязыких северных эта часть тела отчетливо выделяется в ультрафиолете. Особенно задняя стенка.

Авторы работы поняли, что вблизи хищников Tiliqua scincoides intermedia пытается максимально долго сохранять маскировку. Однако в момент обнаружения они резко выпячивают свой язык с надеждой отпугнуть угрозу неожиданной цветовой вспышкой. Эту особенность провели в лаборатории, применив имитацию западной коричневой змеи, варана, синекрылой кукабарры и лисы. Предполагаемых животных не торопясь пододвигали к сцинку и фиксировали его поведение.

Оказалось, что лисе и птице кукабарре показывали большую часть языка, нежели варану, змее или контрольному деревянному бруску. Ученые предполагают, что видимая площадь языка зависит уровня опасности того или иного животного. Кроме того, сцинки должны хорошо рассчитать время своего выпада. Слишком быстрое нарушение маскировки или запоздалый показ языка не окажет на врагов должного эффекта и приведет к смерти ящерицы.