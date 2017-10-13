Ученые: Работодателям более выгодны пьющие работники, чем трезвенники

Исследование специалистов из Института гигиены труда, базирующегося в Финляндии, показало, что люди, которые не пьют вообще, чаще берут отгулы или больничные по причине проблем со здоровьем, передает агентство Addiction.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого смогли доказать: работодателям более выгодны пьющие работники, чем трезвенники. Данные об этом опыте опубликовало научное издание Addiction, выпускающее материалы на тему зависимости от алкоголя и наркотических средств каждый месяц.

В эксперименте ученых приняли участие около 47 тысяч жителей европейских стран, которые имели постоянное место работы. У них узнавали, насколько часто те употребляют спиртное, а также регулярно ли им приходится брать отгулы за последние 4-7 лет. Как оказалось, пьющие работники намного реже пропускали рабочие дни из-за проблем со здоровьем - чаще им приходилось брать отгулы из-за травм или отравлений. Трезвенники же просили выходные, чтобы лечить психические заболевания, проблемы с пищеварением и респираторные заболевания.