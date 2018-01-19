Уфолог нашел на снимках Марса череп, похожий на человеческий

Исследователь Джо Уайт изучил опубликованные NASA снимки и отыскал на них останки, которые могут принадлежать гуманоиду. Свои наблюдения он показал на своём Youtube-канале.

По словам уфолога, открытие сделано на снимках с марсохода Spirit Rover, которые он сделал на 648-е сутки своего путешествия по Красной планете. Джо Уайт утверждает, что благодаря роверу нашел около 4 десятков предполагаемых останков живых существ. Таким образом, на Марсе может быть целое кладбище.

Наиболее ярким объектом, который нашел уфолог, является некий череп, подозрительно похож на человеческий. Его видно со стороны затылка. Вполне вероятно - это просто камень причудливой формы. Однако рядом с ним имеются другие предметы, в которых при наличии фантазии можно разглядеть очертания застывших существ.

В комментариях пользователи связывают находку Джо Уайта с анонсированным заявлением NASA по неизвестной теме. Они считают, что космическое агентство может сообщить о находке некой жизни.

Их подозрения оправдались. 7 июня ученые объявили о нахождении органических молекул на дне давно высохшего озера.