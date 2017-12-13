Ученые обнаружили в янтаре жившего во времена динозавров жука‍

Специалисты нашли насекомое, разрезая куски янтаря. Анализ указал на древний возраст жука - предположительно, он хранился около 99 миллионов лет.

Ученые из США обнаружили в янтаре жившего во времена динозавров жука‍. Исследованием занимались профессора Шухей Ямамото и Василий Гребенников, проводя его в чикагском Музее полей. Они дали имя своей находке - Кеквеусом Ясоном.

Жук имеет очень маленькие размеры, около половины одного миллиметра. Из-за этого его пришлось рассматривать под микроскопом. Тем не менее, это дало отличные результаты. Ямамото хвалится, что обнаружил древнейшее насекомое, которое вживую видело динозавров.

Профессор отмечает, что строение этого насекомого не слишком отличается от строения жуков, встречаемых в природе в настоящее время. Некоторые ученые находят в этом опровержение теории эволюции, говоря о том, что жуки так и не изменились в своем виде за миллионы лет.