Немецкие биологи узучили крыс и нашли в гиппокампе "стертую" карту

Исследователи выявили у лабораторных животных группу нейронов, хранящих воспоминания о пространстве. Наблюдения описаны в журнале Nature.

Немецкие биологи во главе с профессором Марленом Бартосом изучили процесс образования так называемых энграмм. Известно, что для запоминания изученного пространства мозг посылает сигналы из энторинальной коры в зубчатую извилину гиппокампа. Там гранулярные клетки фокусируют информацию и способствуют образованию сложной сети пирамидных нейронов в области гиппокама СА3. Отсюда они направляются к выходу в следующую долю мозга.

Из-за указанной структуры воспоминания условно стираются, уходя дальше. Однако при искусственной стимуляции гиппокампа - возобновлялись. Чтобы выявить природу этого явления, Бартос и его коллеги заставили крыс бежать по колесу, наблюдая спроецированную вокруг линейный путь. В качестве вознаграждения животные получали капли молока. Пока подопытные тренировали пространственную память, оборудование фиксировала активность гиппокампа через двухфотонный микроскоп.

10 дней крысы "бежали" по определенному маршруту, слизывая капли угощения в определенных местах. После карта виртуальной местности поменялась, а молоко начало подаваться в других точках. Сперва звери искали в прежних локациях, однако вскоре начали запоминать новые точки выдачи.

Оказалось, что в разных частях гиппокампа сохраняются стабильно и динамично закодированные воспоминания. В сочетании эта система позволяет воспроизводить условную карту изученной среды даже спустя некоторое время. Пирамидные нейроны обновляют события, произошедшие на определенной местности, а гранулярные клетки устойчиво фиксируют общие черты пространства в своеобразную карту. Ученые нашли взаимодействие этих частей способным частично вопроизводить даже "стертые" знания.