Американские специалисты обнаружили в пределах галактики несколько космических объектов, по виду напоминающих облака газа, однако проявляющих свойства, присущие звездам.

Загадочные объекты в центре Млечного пути‍ обеспокоили ученых. Свои сомнения они выразили в ходе проведения 232-й встречи Астрономического сообщества США. Специалисты напомнили о космической "находке", позже названной как G-1, о которой стало известно в 2004 году. Тогда они решили, что это скопления облаков газа, однако после им пришлось изменить свое мнение.

В ходе наблюдений был обнаружен подобный объект, G-2. С годами они приближались к черной дыре Стрелец А, однако так и не потеряли своей формы. Ученые были поражены, ведь в теории облака газа должны были быть разорваны гравитацией. В итоге ученые выдали предположение, что на самом деле они являются звездами.

Позже были обнаружены и другие подобные загадочные объекты. В планах ученых подтвердить, что в прошлом все они состояли из одинаковой структуры, однако для этого понадобится подождать еще около 20 лет - именно через этот промежуток времени произойдет их повторное сближение с черной дырой.