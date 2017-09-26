Самки летучих мышей из Новой Зеландии находят лучших партнеров по голосу

Ученые выяснили, что женские особи футлярокрылов способны определить наиболее подходящего самца даже в кромешной темноте - по особенностям пения. Они описали процесс в журнале Behavioral Ecology and Sociobiology.

Речь идет о виде Mystacina tuberculata из Новой Зеландии, который выделяется среди сородичей особыми складками на боках, куда они прячут свои крылья. Биологи отмечают: эти летучие мыши ищут свой корм, лазая по деревьям или разрывая грунтовой настил под ними. Во время брачного периода самцы прячутся в древесных дуплах, иногда группами, и завлекают самок серенадами.

Сотрудник Оклендского университета Кори Тот вместе с коллегой Стюартом Парсонсом из Квинслендского технологического университета заинтересовались, по каким же признакам "девочки" выбирают лучших отцов своих детенышей. Они записали брачные песни 16 самцов и выявили в них несколько элементов. Так летучие мыши пытаются впечатлить будущих жен повышением и спадом тона и различными трелями. Всё это может исполняться как по отдельности, так и объединять в слоги 51 вида. Исследователи выяснили, что средняя песня самца состоит из 29 уникальных слогов.

Самки, в свою очередь, стремятся выбрать себе самого крупного партнера. Не видя кандидатов в темноте дупла, они находят лучших лишь голосу. Дело в том, что один из часто используемых слогов по звуку выдает габариты самца. У больших сочетание трели и понижения тона выходит коротким, а маленькие тянут их дольше. Кори Тот и Стюарт Парсонс уверены, что именно этот фактор позволяет самкам выбирать дупло с для спаривания.