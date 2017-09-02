Ученые обнаружили тайные ходы под Большим сфинксом, ведущие к захоронениям странных существ

По их мнению, под этим сооружением находятся камеры, разделенные десятками проходов, однако пройти по ним пока не представляется возможным из-за большой глубины.

Ученые обнаружили тайные ходы под Большим сфинксом, расположенным в Египте, ведущие к захоронениям странных существ. Их внимание уже давно привлекает это необычное строение огромных размеров. Никто из них не отрицает, что под ним явно могут находиться различные помещения. Уфолог же по имени Эдгар Кейси утверждает, что там существует некий "Зал рекордов". Помимо этого, по его мнению, под Большим сфинксом существует еще несколько камер, в которых обитают неизвестные людям существа.

Кейси уверен, что ранее о них было известно больше, и эти знания хранились в библиотеке в одной из камер, однако позже все материалы исчезли. По мнению ученого, существа сами уничтожили их, чтобы о них не было известно. Тем не менее, местное население Египта продолжает поклоняться неизвестным существам, что может указывать на правду об их бытии.