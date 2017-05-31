Учёные нашли новое подтверждение наличия жизни на Марсе

Стало известно об открывающем новые горизонты открытии о живых формах существования на планете Марс. Так, марсоход производства Соединённых Штатов Америки смог обнаружить наличие органических соединений молекул метана.

Известно, что это открытие даёт основания о подтверждении наличия жизни на Красной планете. Сообщается, что найденные молекулярные организмы являются фундаментом для построения полноценной пищевой пирамиды и жизнедеятельности в целом. Однако исследователям ещё предстоит выяснить происхождение органики, ведь она могла здесь появиться во время падения метеоритов.

Тем не менее, существует версия, что они могут оказаться остаточными явлениями геологических процессов на территории Марса.

Главным интригующим фактом находки является содержание в найденных молекулах частичек серы, что является доказательством теории о том, что органические соединения хранились на поверхности длительное время; препятствием для этого не оказалось даже сильное излучение.