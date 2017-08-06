3D-принтер сможет наносить временные татуировки

Сегодня стало известно о новой возможности усовершенствованной модели 3D-принтера. Так, новая разработка получила возможность создания беспроводных световых изображений на человеческой коже, в том числе высокотехнологические временные татуировки.

Принтер по желанию нарисует рисунки с максимальной детализацией электропроводящим материалом. Эта инновация использует систему компьютерного сканирования для компенсации движущейся поверхности печати.

Сообщается, что принтер был использован для того, чтобы создать носимые светодиоды: был нарисован набросок вокруг лампы с использованием полимерных чернил, которые были покрыты чешуйками из серебра для электропроводимости.

Из этого следует, что если поднести лампочку к нанесённому рисунку, она будет гореть. Известно, что нанесённые устройства сохраняются на человеческой коже минимум два часа, однако их возможно удалить в любой момент с помощью пинцета или обычной воды.