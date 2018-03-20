Ученые показали на видео дроны, распознающие в толпе агрессивных людей

При помощи специальных алгоритмов, разработанных учеными из Индии и Великобритании, дроны могут анализировать людей в толпе по их позам. Специалисты использовали нейросети, которые просмотрели сотни роликов с массовыми беспорядками.

По данным, точность работы таких дронов составляет 88,8%. Беспилотники, летающие над толпой людей, в реальном времени передают данные с камер в хранилище облачного сервиса. Уже там нейросети будут анализировать записи и распознавать на них позы людей, которые являются характерными для насильственных действий. Специальный алгоритм машинного обучения «знает» пять таких поз.

Процесс распознавания проходит в три этапа. Видео поступает в нейросети FPN, где запускается механизм определения людей на кадрах. Потом такие кадры поступают в сверточную нейросеть. Данная нейросеть представляет собой модель упрощенного скелета. После всего этого проходит сопоставление поз людей с имеющимися в базе характерных для насилия положений частей тела.

Видео, на котором показано описание работы дрона, получило название «Глаз в небе», что символизирует суть проекта. При помощи дронов и нейросетей, ученые смогут обеспечить безопасностей людей, которые оказываются в общественных местах, где могут образовываться столпотворения.