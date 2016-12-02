Учёные: Мозговые импульсы стимулируют память

Инженеры-биологи из Columbia Engineering совершили очередное открытие в области мозга. Оказывается, мозговые колебания свершают ритмичные движения и отражают активные действия нервных клеток, распространяющихся через кору.

Команда исследователей занялась активным изучением мозговых импульсов пациентов, страдающих от эпилептических припадков. Им были внедрены электроды для мониторинга изменений в мозге во время решения задачи, проверяющей память.

В ходе эксперимента выяснилось, что мозговые нервные клетки проявляют активность, чтобы поддержать познание данных. В качестве основного вывода учёные отметили тот факт, что колебания распространяют информацию в различные доли мозга и таким образом обеспечивают постоянную взаимосвязь между всеми мозговыми центрами.

На данный момент группа учёных не останавливается на достигнутом – теперь они изучают влияние колебаний мозга на другие виды человеческого поведения, в том числе эпизодическую память и пространственную навигацию.