В Венгрии ищут связь между собаками и людьми с ожирением

Исследователи из Венгрии провели ряд экспериментов, в которых участвовали животные с лишним весом. Учёные считают, что это поможет найти связь между животными, страдающими ожирением, и людьми с той же проблемой.

Известно, что среди девяноста лающих респондентов только шестнадцать весили больше, чем положено.

Финальный тест заключался в следующем: перед собаками ставилось две миски. Первая содержала в себе свежие фрукты и овощи, вторая же была на выбор – либо там находился корм для собак, либо миску оставляли пустой. После того, как животному показали нахождение полезной еды и отпускали, оно делало свой выбор. Далее эксперимент продолжился – исследователи проследили, через какой промежуток времени собака выберет корм. Для усложнения задачи одна из мисок ставилась посередине комнаты.

Выводы следующие: склонные к избыточной массе тела собаки предпочтут зелени калорийный корм, а более худые животные реже выбирали пустую миску, чем с овощами.