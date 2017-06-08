Учёные: Глобальное потепление погубило инопланетян

Американские астрономы из Рочестерского университета ответил на вопрос, который начал интересовать учёных по всему миру ещё более пятидесяти лет назад.

Согласно изданию Astrobiology, главными факторами исчезновения внеземных цивилизаций являются глобальное потепление и, следовательно, изменённый климат. Исследователи считают, что появление инопланетян и их полётов между галактиками является следствием испорченной экологической системы планеты. Из этого следует, что разыскивая другие жизненные формы, цивилизациям либо приходилось самоуничтожаться, либо прекратить саморазвитие.

Для проверки достоверности данной теории был проведён эксперимент, в ходе которого была создана виртуальная цивилизация, выбрасывающая определённый процент парниковых газов в воздух. После его окончания, проанализировав состояние модели, учёные пришли к выводу, что окружающая среда, не имея возможностей для существования после негативного воздействия, начала погибать.

К сожалению, альтернативные источники энергии и топлива не могут помочь для спасения цивилизации.