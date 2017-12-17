Уфологи: Упоминаний о встречах с космическими пришельцами становится все меньше

Специалисты пока не могут прийти к единому мнению – с чем связано падение интереса к НЛО. Возможно, это результат перенасыщенности фактов предполагаемых встреч с пришельцами из космоса, считают уфологи.

Казалось бы, повсеместное распространение интернета должно подогревать интерес к «летающим тарелкам». Ведь появилось столько возможностей к обнародованию подобных случаев. Скорее всего, полагают уфологи, это связано с тем, что люди теперь более сдержанно реагируют на подобные сообщения. Любое известие о НЛО встречается со скепсисом. Человек пытается прийти к собственному выводу о появлении неопознанного объекта. Стал учитывать природные и техногенные факторы.

Возможно, не встречая большого отклика на свои изыскания, охотники за «летающими тарелками» поумерили свой пыл. Перенасыщенность подобной информацией сделала своё дело. За последние годы, отмечают уфологи, сообщений о появлениях НЛО становится все меньше. Так, после всплеска активности в 2012-2014, заметился существенный спад более чем на 20%.