Эксперты: Дельфинов намеренно истребляют в качестве приманки

Эксперты из Флоридского университета в Гейнсвилле ко Всемирному дню океанов изучили, по какой причине происходит активное истребление морских млекопитающих. Так, по словам ведущего автора исследования Ванессы Дж. Минцер, дельфинов убивают, воспринимая их, как приманку. Анализ опубликовали в Frontiers in Marine Science.

Из-за увеличения масштабов промышленной рыбалки страдает живность морей и океанов. Особенно это касается дельфинов, тюленей и выдр. Они, как отмечают эксперты, в особом списке – данные млекопитающие намеренно ловятся и истребляются, поскольку это привлекает более серьёзную добычу, например, акул.

Особенно распространена такая практика в странах Латинской Америки и Азии. Эксперты отмечают, что в целом истребление дельфинов и других млекопитающих не афишируется. Однако проследить это можно. Команда специалистов собирается продолжить исследование, чтобы понять, как противостоять данной проблеме.