Роборыбы смогут уводить живых рыбок от опасности

Такой разработкой поделились ученые из США, которые создают управляемых роборыб, созданных на 3D-принтере по подобию вида данио-рерио. Искусственные рыбки помогут живым спасаться от опасностей.

Ученые предполагают, что роборыбки будут уводить живых рыб, если им будет угрожать опасность. Например, такие устройства могут спасать популяции от хищников или разлива нефти. Многие рыбки не способны самостоятельно распознавать потенциальные угрозы, а роботы могли бы «вливаться» в их стаи и становиться их «проводниками».

Создание роборыбок занимались специалисты в лаборатории динамических систем, руководил группой профессор Мурицио Порфири, который уже давно работает над созданием управляемых реплик рыб. Искусственных рыбок печатали на 3D-принтерах, для них использовали ABS-пластик. Также использовался метод заливания по силиконовым формам. Окрас роборыбкам придавали при помощи нетоксичных красок.