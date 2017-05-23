Химики изобрели полупроводник для гаджетов из грибов

Американские специалисты взяли за основу создания полупроводниковых материалов сине-зеленый пигмент ксилиндеин, добываемый из нескольких видов аскомицетных грибов рода хлороциборий: Chlorociboria aeruginosa и Chlorociboria aeruginascens.

Химики из США изобрели гибкий полупроводник для гаджетов из грибов. Трудясь в научной лаборатории при Университете Оригона под предводительством профессора Оксаны Островерховой они решили проверить, возможно ли использовать природные пигменты не только как замену химическим красителям, но и применить их в сфере создания компонентов для носимых электронных устройств.

Пигмент ксилиндеин ученые смешали с полиметилметакрилатом, чтобы увеличить его способность быть устойчивым к внешним условиям. После из этой смеси они взяли осадок пористой аморфной пленки и поместили ее на поверхность электродов. В результате она не только поглощала свет, но также и действовала как проводник электротока в зоне напряжения. Химики планируют и дальше исследовать эту область, чтобы в будущем суметь запустить целое производство полупроводник для гаджетов из пигмента грибов.