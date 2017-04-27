В Китае создали робота-пса, бьющего током в ответ на грубость

По словам студента Кханга Яньмина, который представил робота на конференции для молодых разработчиков Alibaba, его проект поможет одиноким людям по дому и даст им возможность чувствовать себя нужными.

Робот-собака будет бить током хозяина, если тот проявит к устройству грубость. Помимо этого, пес может лаять и проситься на прогулку. Функции робота во многом похожи на потребности настоящих собак.

Однако, робот-пес способен не только наказывать хозяина за грубость и радовать своим лаем. Устройство вызовет скорую помощь, если владельцу станет плохо. Также робот-пес сможет забрать посылку у курьера.

На создание робота-пса студент Кханг Яньмин потратил 50 дней. Рост такой собаки составляет примерно 30 сантиметров. У робота есть еще одна необычная особенность, когда его обижает хозяин – глаза пса краснеют, показывая обиду. Такое устройство, уверен разработчик, приучит людей бережнее относиться к животным и позволит пожилым людям всегда иметь поддержку.