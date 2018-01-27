В США учёные разработали нейросеть с раздвоением личности

Американские исследователи смогли разработать нейросеть, оснащённую раздвоением личности, которая имеет кодовое название Norman. Фундаментом для разработчиков стало поведение героя киноленты Альфреда Хичкока «Психо» Нормана Бейтса.

Известно, что изобретение способно осознавать пятна Роршаха и уже выдаёт результаты этого тестирования. Оно заключается в демонстрации респонденту десять картинок с зеркально расположенными кляксами и просьбе описания первой ассоциации после просмотра.

Автор методики считал, что этот тест поможет понять психологическое состояние человека, так как для каждого приходит своя ассоциация, в разных формах и цветах. Для полноты общей картины разработчики опросили обе личности, которыми была оснащена нейросеть.

В первом случае были использованы положительные источники и мысли для описания увиденного, а результаты второго тестирования удивили – они были пропитаны депрессией и суицидальными мыслями.

Поэтому был сделан вывод, что первые результаты при тестировании нейросетей являются ключевыми для дальнейшей разработки и отладки оборудования.