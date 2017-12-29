В Швейцарии искусственно вырастили костный мозг

Воспитанники Базельского университета, находящегося в Швейцарии, смогли создать в лабораторных условиях искуственную ткань, которая в будущем сможет заменить биологическую и начать вырабатывать стволовые клетки самостоятельно.

Для нормального функционирования синтезированного костного мозга клетки, генерирующие кровяные тельца, были соединены с объёмным керамическим каркасом и помещены в специальный биореактор для симбиоза натурального и выращенного искуственно материала. После двадцатидневного нахождения в одной молекуле синтезированная ткань начала приобретать свойства природной.

Учёные заявили, что данный эксперимент даст возможность более детального изучения влияния заболеваний на изменение структуры крови.

Также сообщается, что теперь с помощью изъятых клеток из организма будет легче исследовать развитие раковых и других различных заболеваний у онкобольных, причины их происхождения и способы лечения.