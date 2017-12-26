Мягкий робот помог раскрыть секрет идеальных объятий

Оказалось, что людям больше всего нравятся объятия с теми, кто отпускает их сразу после того, как это сделали они сами. Также важно, насколько партнер по объятиям близок к человеку.

Исследования проводили инженеры из Германии, статью об их работе опубликовали на портале ACM Digital Library. Для эксперимента с объятиями был задействован двурукий мягкий робот Willow Garage PR 2. Участники исследования принимали его в качестве одушевленного существа, «бездушную» машину в роботе никто не видел.

Для эксперимента ученые задействовали 30 человек. Каждый из них обнимался с мягким роботом 12 раз. Каждый раз инженеры меняли условия объятий: робота делали теплее или же мягче, регулировалась поза и сила сжимания.

Было установлено, что секрет идеальных объятий прост. Человек будет рад объятиям, если ими его одарит близкий, которому он доверяет. Помимо этого, важно и то, как быстро партнер по объятиям отпустит человека. Если этот момент будет «затянут», то впечатление от тесного контакта может быть испорчено.