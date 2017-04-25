Учёные рассказали, что должно быть в корме для животных

Исследователи из США провели новый цикл экспериментов, в ходе которых выяснилось, что из еды предпочитают самые популярные домашние животные – кошки и собаки.

Так, стало известно, что кошачьи любят еду с высоким содержанием углеводов и сахара, а собаки – пищу, насыщенную жирами. Тем временем ранее считалось, что кошки предпочитают белковую пищу, а собаки – мясо. Что касается изменения вкусов, связанным с возрастом животных, то более взрослые кошки едят пищу, которая содержит в себе больше жиров и углеводов, чего нельзя сказать о более молодых особях, которые больше любят белковые продукты.

Учёные уверены, что благодаря этому исследованию производтели питания для кошек и собак смогут синтезировать новую серию кормов, которые будут отличаться более насыщенными вкусовыми качествами, а также смогут поддерживать здоровье питомцев на должном уровне.

Это решение также облегчит жизнь хозяевам, которые, видя нежелание своего любимца съесть корм, начинают переживать за его состояние.