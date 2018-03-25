Итальянские болельщики заметили НЛО в форме яйца и сигары на стадионе Флоренции

Значимое событие произошло еще в 50-х годах на стадионе в итальянской Флоренции, однако люди продолжают вспоминать о нем и по сей день.

Как стало известно, однажды во время футбольного матча итальянские болельщики стали свидетелями невероятного явления. Они рассказали ученым, что в небе появилось загадочное свечение, после которого сразу же стали возникать разнообразные объекты. По своей форме больше всего они напоминали яйца и сигары.

Примечательно то, что некоторые из летающих объектов пришельцев разбрасывали вокруг себя неизвестное вещество, которое постепенно спускалось вниз, на стадион. Свидетели происходящего позднее прозвали эту тонкую паутинку “волосами ангела”. Отмечается, что тогда исследователям удалось собрать образцы загадочного вещества, которое рассеяло НЛО, а также смогли изучить его состав прежде, чем оно растворилось в воздухе.

Ученые рассказали, что в данном материале содержалось довольно много внеземных элементов, точное происхождение которых пока так и не удалось установить, так как ничего подобного больше исследователи не находили.