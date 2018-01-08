ЭкзоМарс-TGO прислал первые в истории цветные фото южного полюса Марса

Исследовательский аппарат сделал высококачественные снимки, которые помогут ученым раскрыть природу "пыльного льда". Об этом пишет сайт Европейского космического агентства (ESA).

Совместный проект ESA и Роскосмоса наконец-то дал свои плоды в исследовании южного полюса Марса. Зонд ЭкзоМарс-TGO 13 мая прислал астрономам первые в истории цветные фото местности площадью 7 на 38 километров. Это стало возможным благодаря новейшей прошивки для камеры CaSSIS.

На снимке запечатлены крупные скопления заледеневшей воды, подобные тем, что характерны полюсам Земли. Это расширяет представления ученых о структуре южной полюса Красной планеты, состоящего изо льда и пыли. Теперь исследователям предстоит подробно изучить светлые и темные области рельефа. Они намерены выяснить, как "пыльный лед" меняется со сменой сезонов и сказываются ли такие изменения на климатические условия Марса.