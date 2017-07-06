Ученые озадачены странными звуками куска льда в ледяной скважине Антарктиды

Ученые предположили, что это могут быть плазмозавры, которые с древних времен охраняют материк от вторжения незванных гостей. Странными звуками они просто могли напомнить о своем существовании людям.

Буквально недавно в Сети появилось видео, которое сделала американская экспедиция в Антарктиде. Ученых озадачили странные звуки, которые издавал кусок льда в 100-метровой скважине на леднике Тейлор. Как рассказали исследователи, кусок льда случайно упал вниз, после чего сразу же раздался шум, который напоминал биение сердца.

Ради интереса ученые начали проводить повторные опыты, которые показали аналогичные результаты. Кроме того, исследователей поразила высокая громкость сигнала, способная лишить человека слуха.

Многие сразу же заявили о том, что в 100-метровой скважине на леднике Тейлор находится база пришельцев. Другие же вспомнили плазмозаврах, которые являются иной формой жизни на Земле. Исследователи рассказали, что еще с древних времен плазмозавры охраняют Антарктиду от вторжения непрошенных гостей.