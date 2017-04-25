Ученые выявили глубокую психологическую связь человека и собаки

Исследователь Мэг Ольмерт обращает внимание: домашние псы оказывают огромный положительный эффект на здоровье и самочувствие людей. Об этом она написала в своей книге "Созданы друг для друга" из серии "Биология отношений человека и животных".

Писательница пообщалась с изданием Business Insider и рассказала журналистам основные положения своей работы. По её словам, взаимоотношения между человеком и собакой начались примерно 45 тысяч лет назад. На это указывают сделанные учеными археологические находки. Ранее, вероятно, люди налаживали отношения с волками. Однако с выведением собак у людей начали происходить изменения на физиологическом и психологическом уровнях. Благодаря такому влиянию, эти питомцы остаются нашими лучшими четвероногими друзьями и по сей день.

По информации Мэг Ольмерт, при взаимодействии собаки с человеком, мозг последнего начинает интенсивно вырабатывать ряд полезных гормонов, таких как окситоцин, дофамин, адреналин, серотонин и даже некоторые опиоиды. Это способствует снижению артериального давления, нормализации сердечного ритма и борьбе со стрессом. Автор книги подчеркивает, что подобные изменения указывают на глубокую психологическую связь между питомцами и человеком, которая оказывает огромную пользу обоим.