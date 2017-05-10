Ракету, которая «пожирает» себя, запустили в небо на Украине

Созданием ракеты занимались украинские и британские разработчики. Ракета-«аутофаг» работает за счет того, что снижает массу несущего элемента, «пожирая» себя при запуске.

Конструкция ракеты позволяет уменьшить сумму, потраченную на запуск спутников небольшого размера. Ракету запустили в небо на Украине, если точнее в городе Днепр. Испытания закончились успешно. Ученым удалось сделать так, чтобы двигатель исправно поддерживал свою работу на протяжении 1 минуты. Результаты испытаний были опубликованы в издании Journal of Spacecraft and Rockets.

Прототип разработанной ракеты обеспечил грузоподъемность немного больше, чем в обычных ракетах такого типа. К тому же, при создании такой ракеты не обязательно использовать ступни, которые в частых случаях превращаются в космический мусор. Разработчики надеются в скором будущем провести испытания полноценной ракеты-«аутофага».